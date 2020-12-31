Не желаете купить? ⟩ Выставлен на продажу популярный ночной клуб в центре Таллинна

Площадь трехэтажного ночного клуба составляет около 700 квадратных метров. В цокольном этаже расположены складские помещения, гримерная, костюмерная, кухня, санузлы и душевые.

Ночной клуб Bonbon. ФОТО: KV.EE

На первом этаже находятся наружная терраса, два зала, гардероб, закрытая курительная комната, две барные стойки, сцена, столики с мягкими диванами и приватная зона. На втором этаже - оборудованная кухня и офис.

Ночной клуб Bonbon. ФОТО: KV.EE

В клуб ведут четыре входа, также имеются два парковочных места. Помещения отремонтированы и находятся в хорошем состоянии, в отделке использованы высококачественные материалы. Все залы оснащены звуковым и световым оборудованием.

Ночной клуб Bonbon. ФОТО: KV.EE

Имущество ночного клуба - мебель, барная и кухонная техника, звуковое и световое оборудование - продаются вместе с договором аренды на 8 лет.

Ночной клуб Bonbon. ФОТО: KV.EE