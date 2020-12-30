В филиалах Государственного центра социального ухода Covid-19 болеет десятая часть постояльцев

Он уточнил, что в начале недели в 13 отделениях центра 407 клиентов и 84 сотрудника были инфицированы Covid-19. Всего в филиалах центра около 4000 клиентов и 3000 сотрудников.

Зариньш добавил, что количество положительных случаев Covid-19 за неделю снизилось как среди постояльцев пансионатов, так и среди сотрудников.