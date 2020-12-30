Ср, 30.12.2020
Конечно, это как луч света в конце туннеля, по крайней мере на начальном этапе для медицинского персонала. Мы очень надеемся, что это даст результат и все меньше и меньше работников будут болеть этим вирусом. Имант Паэглитис, председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы о вакцинации в Латвии
Имант Паэглитис, председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы о вакцинации в Латвии
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  • В филиалах Государственного центра социального ухода Covid-19 болеет десятая часть постояльцев
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В филиалах Государственного центра социального ухода Covid-19 болеет десятая часть постояльцев

ФОТО: LETA/Edijs Pālens

В филиалах Государственного центра социального ухода Covid-19 болеет десятая часть клиентов и часть сотрудников, сообщил представитель Министерства благосостояния Эгил Зариньш.

Он уточнил, что в начале недели в 13 отделениях центра 407 клиентов и 84 сотрудника были инфицированы Covid-19. Всего в филиалах центра около 4000 клиентов и 3000 сотрудников.

Зариньш добавил, что количество положительных случаев Covid-19 за неделю снизилось как среди постояльцев пансионатов, так и среди сотрудников.

В середине декабря премьер-министр Кришьянис Кариньш в резолюции поручил министрам благосостояния, здравоохранения и исполняющему обязанности министра охраны окружающей среды и регионального развития немедленно усилить эпидемиологические требования и меры контроля в центрах социального ухода.

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