В филиалах Государственного центра социального ухода Covid-19 болеет десятая часть постояльцев

В филиалах Государственного центра социального ухода Covid-19 болеет десятая часть клиентов и часть сотрудников, сообщил представитель Министерства благосостояния Эгил Зариньш.
Он уточнил, что в начале недели в 13 отделениях центра 407 клиентов и 84 сотрудника были инфицированы Covid-19. Всего в филиалах центра около 4000 клиентов и 3000 сотрудников.
Зариньш добавил, что количество положительных случаев Covid-19 за неделю снизилось как среди постояльцев пансионатов, так и среди сотрудников.
В середине декабря премьер-министр Кришьянис Кариньш в резолюции поручил министрам благосостояния, здравоохранения и исполняющему обязанности министра охраны окружающей среды и регионального развития немедленно усилить эпидемиологические требования и меры контроля в центрах социального ухода.