После смерти молодой пациентки с Covid-19 в больницах поменяют порядок получения Remdesivir

"VM готовит более широкое объяснение. Смерть каждого человека - это утрата, молодая, особенно эмоционально тяжелая. Однако сегодня порядок был изменен, и региональные больницы получат доступ к этому лекарству на месте", - написала Винькеле, отвечая на вопрос, почему это лекарство еще не хранится в региональных больницах.

VM gatavo plašāku skaidrojumu. Katra cilvēka nāve ir zaudējums, jauna - jo īpaši emocionāli smagi. Konkrētajā gadījumā sižetà nenolasās, ka problēma nebija atrisināma ar Remdesvir. Tomēr šodien mainīta kārtība un reģ.slimnîcās uz vietas būs pieejams šis medikaments. — Ilze Viņķele (@Vinkele) December 30, 2020

Между тем Латвийское телевидение сообщает, что до сих пор это лекарство хранилось только в Рижской Восточной клинической университетской больнице, а региональным больницам в случае необходимости надо было самим доставлять препарат из Риги обратно к пациенту. Планируется, что в будущем это лекарство также будет храниться в малых дозах в региональных больницах, чтобы при необходимости можно было быстро начать лечение, что улучшит прогнозы выздоровления пациента.

При этом будет сохранен порядок, согласно которому лекарство можно использовать только после решения консилиума врачей в Риге, сообщает LTV.

Ранее стало известно, что в понедельник, 28 декабря, стало известно, что скончалась молодая пациентка с Covid-19 - мать двоих маленьких детей. 27-летняя женщина на данный момент является самой молодой жертвой заболевания в Латвии, а быстрое развитие болезни и ее смерть в Лиепайской региональной больнице удивили и самих врачей, сообщает передача Panorāma на LTV.

Родственница женщины рассказал передаче, что жертву Covid-19 мучила высокая температура около недели, а на второе Рождество ей стало трудно дышать, после этого была вызвана Служба неотложной медицинской помощи (NMPD).

Женщину лечили лекарством от коронавируса Remdesivir, но чтобы получить лекарство в больнице, потребовалось много времени. Когда молодая женщина получила лекарство, ее состояние улучшилось, но позже снова быстро ухудшилось, и она умерла в понедельник, 28 декабря.

Remdesivir действительно хранится только в Рижской Восточной больнице, потому что его количество ограничено и он стоит дорого. В настоящее время государственный порядок предусматривает, что врачи в регионах должны запрашивать эти лекарства, но окончательное решение принимает Консилиум врачей в Риге, после чего больница должна забрать лекарства. В этом случае были задействованы родственники женщины в Риге, сообщает Panorāma.

Консилиум врачей в Риге поясняет, что это лекарство используется только для лечения пациентов с Covid-19, у которых наблюдается заболевание средней степени тяжести и для тех пациентов, состояние которых может резко ухудшиться.