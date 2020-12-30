Во время комендантского часа будет курсировать общественный транспорт

Как Линкайтс написал в Twitter, общественный транспорт в Латвии курсирует и во время чрезвычайного положения, чтобы обеспечить возможности добраться на работу, с работы, на автобус, в аэропорт и т.д.

Как сообщалось, правительство во вторник концептуально договорилось о том, что на Новый год и православное Рождество могут быть введены ограничения на передвижение людей и комендантский час.