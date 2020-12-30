Самый сильный мальчик в мире не дожил до 22 лет

В возрасте 21 года в Нальчике умер сумоист Джамбулат Хатохов, которого в детстве внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого сильного мальчика в России, а потом и в мире.
О смерти Хатохова в Instagram сообщил президент федерации сумо и мас-рестлинга Кабардино-Балкарской Республики Бетал Губжев.
"Ушёл из жизни рекордсмен Книги Рекордов Гиннесса, первый сумоист Кабардино-Балкарской Республики Джамбулат Хатохо. Соболезную родным и близким", - написал Губжев.
Причина смерти Хатохова пока не раскрывается. По данным некоторых СМИ, у него были проблемы с почками.
Джамбулат Хатохов был внесён в Книгу рекордов Гиннесса в возрасте трёх с половиной лет как самый большой и сильный мальчик в мире для своего возраста. Тогда он весил 48 48 килограммов, был на голову выше сверстников и носил обувь 32 размера. При этом ребёнок по оценке врачей был абсолютно здоров.
К семи годам мальчик весил уже 115 килограммов, а к 17 годам его вес достигал 230 килограммов. Узнаваемость пришла к Джамбулату после участия в телевизионной программе "Большая стирка", позднее сюжет о нём сняли иностранные журналисты.