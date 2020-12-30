"Динамо" в последнем матче года обыграло московский "Спартак"

В среду, 30 декабря, рижское "Динамо" на выезде одержало победу над московским "Спартаком" и прервало серию из шести поражений подряд.
Матч завершился победой "Динамо" со счётом 2:5 (1:1, 1:2, 0:2).
В первом периоде команды по разу обменялись заброшенной шайбой. Сначала на 5-й минуте Лаурис Дарзиньш вывел рижан вперёд, но всего три минуты спустя Лукаш Радил восстановил равновесие в матче.
На 7-й минуте второго периода подопечные Олега Знарка вышли вперёд благодаря точному броску Михаила Юнькова, но до перерыва рижане ещё дважды сумели огорчить "красно-белых" - шайбы на счету Даниэля Берзиньша и Рихарда Букартса.
В заключительном игровом отрезке рижане и вовсе сохранили свои ворота в неприкосновенности, отправив в ворота соперника две шайбы. На 3-й минуте Мартиньш Дзиеркалс сделал счёт 4:2, а за восемь минут до конца основного времени Денис Паршин установил окончательный счёт в матче.
В данный момент рижское "Динамо" с 19 очками в 39 матчах по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе "Спартака" 44 очков и седьмое место на "Западе".
Следующие матчи рижское "Динамо" проведёт уже в 2021 году. Подопечных Петериса Скудры ожидает серия из четырёх домашних игр - 4 января против московского "Динамо", 7 января против минского "Динамо", 9 января против "Локомотива" из Ярославля и 12 января против московского ЦСКА.