"Динамо" в последнем матче года обыграло московский "Спартак"

Матч завершился победой "Динамо" со счётом 2:5 (1:1, 1:2, 0:2).

В первом периоде команды по разу обменялись заброшенной шайбой. Сначала на 5-й минуте Лаурис Дарзиньш вывел рижан вперёд, но всего три минуты спустя Лукаш Радил восстановил равновесие в матче.

На 7-й минуте второго периода подопечные Олега Знарка вышли вперёд благодаря точному броску Михаила Юнькова, но до перерыва рижане ещё дважды сумели огорчить "красно-белых" - шайбы на счету Даниэля Берзиньша и Рихарда Букартса.

В заключительном игровом отрезке рижане и вовсе сохранили свои ворота в неприкосновенности, отправив в ворота соперника две шайбы. На 3-й минуте Мартиньш Дзиеркалс сделал счёт 4:2, а за восемь минут до конца основного времени Денис Паршин установил окончательный счёт в матче.

В данный момент рижское "Динамо" с 19 очками в 39 матчах по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе "Спартака" 44 очков и седьмое место на "Западе".