Кто из латвийских спортсменов заработал больше всех в 2020 году?

Так, например, пятое место в рейтинге занял боксёр Ричард Болотник, который после победы на турнире Golden Contract заработал контракт на пять боёв, который принесёт ему около 500 тысяч евро (по 100 тысяч за каждый бой).

Четвёртым в рейтинге также стал боксёр. Майрис Бриедис в 2020 году победил в финале Всемирной боксёрской суперсерии и, по неофициальной информации, заработал около 1,7 миллионов евро.

На третьей строчке расположился хоккеист Земгус Гиргенсонс, который в 2020 году продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало Сейбрз". Новое соглашение рассчитано на три года с зарплатой в 2,2 миллиона долларов за сезон.

Хоккейный вратарь Элвис Мерзликин в 2020 году подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ "Коламбус Блю Джекетс". За два сезона 26-летний голкипер заработает 8 миллионов долларов.

В ноябре 2020 года баскетболист Давис Бертанс вошёл в "число избранных", подписав новое пятилетнее соглашение с "Вашингтоном", которое оценивается в 80 миллионов долларов.

Этот контракт стал вторым по величине в истории латвийского спорта. Напомним, в 2019 году самым высокооплачиваемым атлетом в истории латвийского спорта стал игрок "Далласа" Кристап Порзиньгис, который подписал пятилетний контракт на сумму в 158 миллионов долларов.

Рейтинг самых внушительных контрактов или полученных премий, среди латвийских спортсменов в 2020 году: