Актриса сериала "Полный дом" провела два месяца в тюрьме. Что такого она сделала?

Актриса американского сериала "Полный дом" (Full House) Лори Энн Локлин два месяца отсидела в тюрьме, сообщают зарубежные СМИ.
СМИ сообщают, что 28 декабря Локлин вышла из заключения и вернулась домой.
"Она написала друзьям, что свободна", - сообщило E!News приближенное к актрисе лицо. "Она испытывает облегчение и невероятно счастлива, что все закончилось, но все еще беспокоится о Моссимо Джанулли (муж Локлин - ред.), который должен остаться в заключении находиться до апреля 2021-го года".
В начале этого года около 50 человек в США, включая Локлин, были обвинены во взяточничестве и мошенничестве с целью принятия своих детей в престижные учебные заведения.
В конце августа Локлин была приговорена к двум месяцам тюремного заключения, отбытие которого она начала в начале ноября.
Широкое признание Локлин принесла роль тети Бекки в сериале "Полный дом", транслировавшемся каналом ABC с 1987-го по 1995-й год