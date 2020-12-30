Актриса сериала "Полный дом" провела два месяца в тюрьме. Что такого она сделала?

СМИ сообщают, что 28 декабря Локлин вышла из заключения и вернулась домой.

"Она написала друзьям, что свободна", - сообщило E!News приближенное к актрисе лицо. "Она испытывает облегчение и невероятно счастлива, что все закончилось, но все еще беспокоится о Моссимо Джанулли (муж Локлин - ред.), который должен остаться в заключении находиться до апреля 2021-го года".

В начале этого года около 50 человек в США, включая Локлин, были обвинены во взяточничестве и мошенничестве с целью принятия своих детей в престижные учебные заведения.

В конце августа Локлин была приговорена к двум месяцам тюремного заключения, отбытие которого она начала в начале ноября.