Видео ⟩ В Кекаве пьяный таксист устроил ДТП. При обыске у него нашли пистолет

Начав проверку правоохранители заметили, что водитель такси находился в состоянии алкогольного опьянения, что, вероятнее всего, и стало причиной аварии. При обыске у него также был обнаружен газовый пистолет.

На месте происшествия полицейские встретили очевидца ДТП, который совсем незадолго до происшествия спас не только окружающих, но и находившегося в состоянии алкогольного опьянения водителя.

Как и положено в подобных ситуациях, правоохранители вызвали на место событий коллег из дорожной полиции. Однако на этом все не закончилось. Поскольку водитель отказался пройти тест на наличие алкоголя в крови, его пришлось доставить в столичный центр экспертизы.

Хотя мужчину не могут оштрафовать за вождение в состоянии алкогольного опьянения, он будет наказан за отказ от экспертизы. В результате этой поездки он потерял несколько тысяч евро, водительские права, а также, скорее всего, работу, передает передача.