Я прошел тест на сайте и получил результаты. От меня не требовалось ничего, кроме как следовать четко изложенным инструкциям. Я без труда приобретал необходимые продукты в любом магазине. Оказалось, что правильно питаться – это даже выгодно.

Каждое утро я с большим интересом становился на весы. И результаты были действительно невероятными: в первую неделю я каждый день терял около килограмма. В это трудно было поверить, ведь я не питался целыми днями только морковью и салатами. Мой план диеты содержал простые и вкусные рецепты, и я все время чувствовал себя сытым. Еда - одно из удовольствий в жизни, и мне не пришлось от него отказываться. Признаюсь, что именно это раньше мешало мне сесть на диету. Я бы даже посоветовал не называть Стокгольмскую диету «диетой», потому что это слово может многих отпугнуть. Это просто вкусный рецепт, правильно составленный опытными профессионалами и поэтому приносящий результаты. Я видел, как мои знакомые, желавшие сбросить лишние килограммы, безрезультатно потели в тренажерном зале. Все удивляются, когда я говорю, что своим преображением я обязан не спортзалу.