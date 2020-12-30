На Новый год будет сокращено время работы магазинов

Такое решение принято, чтобы в дни действия комендантского часа работники магазинов могли вернуться домой до 22:00.

В период с 30 декабря по 3 января магазины должны заканчивать работу не позднее 21:00.

В Минэкономики агентству LETA сообщили, что оказание услуг населению, в том числе доставка товаров на дом в эти дни также должна осуществляться до 21:00.