На Новый год будет сокращено время работы магазинов
На Новый год время работы магазинов будет сокращено до 21:00, постановило правительство.
Такое решение принято, чтобы в дни действия комендантского часа работники магазинов могли вернуться домой до 22:00.
В период с 30 декабря по 3 января магазины должны заканчивать работу не позднее 21:00.
В Минэкономики агентству LETA сообщили, что оказание услуг населению, в том числе доставка товаров на дом в эти дни также должна осуществляться до 21:00.
Время работы автозаправочных станций, аварийных коммунальных служб не ограничено. Работу могут продолжать и те предприятия, которым необходимо обеспечивать непрерывность деятельности, в том числе в ночные смены.