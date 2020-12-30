Распространяется ли комендантский час на православное Рождество? Поясняет Госканцелярия

Начиная с сегодняшнего дня до 4 января, а также 8 и 9 января с 22:00 до 5:00 все жители страны должны находиться по месту своего жительства.

В это время покидать место жительства можно только в неотложных случаях. При себе нужно иметь паспорт или ID-карту, подтверждение причин передвижения с указанием адреса места жительства и пункта назначения.