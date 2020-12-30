Распространяется ли комендантский час на православное Рождество? Поясняет Госканцелярия

Кабинет министров постановил уже сегодня вечером ввести в Латвии комендантский час, который будет действовать в новогодние праздничные дни и в выходные на следующей неделе. Директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис пояснил, что комендантский час не распространяется на предстоящее православное Рождество.
Начиная с сегодняшнего дня до 4 января, а также 8 и 9 января с 22:00 до 5:00 все жители страны должны находиться по месту своего жительства.
В это время покидать место жительства можно только в неотложных случаях. При себе нужно иметь паспорт или ID-карту, подтверждение причин передвижения с указанием адреса места жительства и пункта назначения.
Директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис пояснил, что комендантский час не распространяется на предстоящее православное Рождество на следующей неделе, 6 и 7 января, поскольку этот праздник приходится на рабочие дни. Решено применять комендантский час только по выходным, поскольку именно в выходные более высоки риски скопления людей.