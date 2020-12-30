Начиная с сегодняшнего дня до 4 января, а также 8 и 9 января с 22:00 до 5:00 все жители страны должны находиться по месту своего жительства.

Несколько читателей TVNET, которые являются владельцами домашних животных интересуются, можно ли во время комендантского часа выгуливать собак. Государственная полиция поясняет, что делать это можно при острой необходимости, но как можно быстрее и недалеко от места проживания.

Собаку выгуливать может только один человек, и при этом не нужно заполнять подтверждение о покидании места жительства. 27

В остальных случаях покидать место жительства в этот период допускается только в случаях особой необходимости. При себе необходимо иметь заполненную форму о покидании места жительства, документ, удостоверяющий личность - паспорт или ID-карту.