Оппозиция в Беларуси готовит свой проект конституции страны

Представитель Светланы Тихановской на пресс-конференции сообщил, что уже есть черновой вариант "конституции новой Беларуси", пишет Deutsche Welle.
Белорусская оппозиция подготовила собственный вариант новой конституции страны, сообщил во время онлайн-пресс-конференции Анатолий Лебедько - сторонник Светланы Тихановской.
По его словам, "на сегодняшний день черновой вариант… есть". Лебедько подчеркнул, что "в публичном пространстве" уже представлены "три раздела проекта конституции новой Беларуси".
Публичные презентации и дискуссии по этому вопросу уже состоялись в Минске, Гомеле, Могилеве, Орше, Бобруйске.
Представитель Тихановской по экономическим реформам заявил, что сторонники экс-кандидата в президенты находятся в постоянном контакте с Еврокомиссией, которая разрабатывает комплексный "план поддержки демократической" Беларуси.
Напомни, что в Беларуси уже более 4 месяцев не утихают массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, которые прошли 9 августа. ЦИК вновь объявил победителем Александра Лукашенко, правящего республикой свыше 26 лет. Демонстранты требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.