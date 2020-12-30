Ср, 30.12.2020
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Оппозиция в Беларуси готовит свой проект конституции страны

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/SCANPIX

Представитель Светланы Тихановской на пресс-конференции сообщил, что уже есть черновой вариант "конституции новой Беларуси", пишет Deutsche Welle.

Белорусская оппозиция подготовила собственный вариант новой конституции страны, сообщил во время онлайн-пресс-конференции Анатолий Лебедько - сторонник Светланы Тихановской.

По его словам, "на сегодняшний день черновой вариант… есть". Лебедько подчеркнул, что "в публичном пространстве" уже представлены "три раздела проекта конституции новой Беларуси".

Он также отметил, что со временем будут появляться новые разделы, в обсуждении которых сможет участвовать "каждый белорус".

Публичные презентации и дискуссии по этому вопросу уже состоялись в Минске, Гомеле, Могилеве, Орше, Бобруйске.

Представитель Тихановской по экономическим реформам заявил, что сторонники экс-кандидата в президенты находятся в постоянном контакте с Еврокомиссией, которая разрабатывает комплексный "план поддержки демократической" Беларуси.

Напомни, что в Беларуси уже более 4 месяцев не утихают массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, которые прошли 9 августа. ЦИК вновь объявил победителем Александра Лукашенко, правящего республикой свыше 26 лет. Демонстранты требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

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