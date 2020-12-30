Левитс заявил, что готов публично сделать прививку от Covid-19

Президент считает, что драматические цифры Covid-19, обнаруженные накануне, являются последствиями Рождества. "Комендантский час позволит избежать полной катастрофы, поскольку гораздо меньше людей будут продолжать заражать других", - добавил он.

Президент выразил мнение, что правительство запоздало с введением комендантского часа: "Если бы такие ограничения были введены раньше, мы не столкнулись бы с таким большим количеством пациентов, и больницы не были бы так перегружены", - сказал Левитс.

Он также отметил, что премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее неоднократно выступал за более строгие ограничения, но не получал поддержки от других членов правительства. 8

Президент подчеркнул, что вакцинация против Covid-19 будет исключительно добровольной. Он выразил надежду, что более 70% населения страны будут вакцинированы, и сказал, что готов сделать прививку от Covid-19 публично.

Он подчеркнул, что процесс вакцинации должен быть быстрым, и его нельзя "растягивать" на несколько лет. "Если мы хотим быть лидерами в вопросах выздоровлении от Covid-19, то нам необходимо проводить вакцинацию быстрее, чем в среднем по ЕС", - подчеркнул президент.