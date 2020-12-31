Фото ⟩ Оперная певица Анна Нетребко с семьей приехала в Ригу

"Вот она - красивая Старая Рига", - сказала Анна на видео.

Знаменитость показала, как она вместе с супругом и сыном гуляет по улочкам Старого города.

"В прекрасной Риге так же все мертво и закрыто... Пытаемся абстрагироваться от жуткой реальности и любоваться Старым городом", - написала Нетребко.

Она с родными насладилась архитектурой Риги, а у стен Национальной оперы порадовалась тому, что 2020 год все-таки уходит.