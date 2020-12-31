Чт, 31.12.2020
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Фото ⟩ Оперная певица Анна Нетребко с семьей приехала в Ригу

ФОТО: https://www.instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко в канун Нового года оказалась с семьей в Риге. Фотографиями и видео она поделилась на своей Instagram-странице. 

"Вот она - красивая Старая Рига", - сказала Анна на видео. 

Знаменитость показала, как она вместе с супругом и сыном гуляет по улочкам Старого города. 

"В прекрасной Риге так же все мертво и закрыто... Пытаемся абстрагироваться от жуткой реальности и любоваться Старым городом", - написала Нетребко. 

Она с родными насладилась архитектурой Риги, а у стен Национальной оперы порадовалась тому, что 2020 год все-таки уходит. 

Пока неизвестно, приехала ли дива в Ригу транзитом. Быть может она планирует встречать здесь Новый год. 

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