Фото ⟩ Оперная певица Анна Нетребко с семьей приехала в Ригу

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко в канун Нового года оказалась с семьей в Риге. Фотографиями и видео она поделилась на своей Instagram-странице.
"Вот она - красивая Старая Рига", - сказала Анна на видео.
Знаменитость показала, как она вместе с супругом и сыном гуляет по улочкам Старого города.
"В прекрасной Риге так же все мертво и закрыто... Пытаемся абстрагироваться от жуткой реальности и любоваться Старым городом", - написала Нетребко.
Она с родными насладилась архитектурой Риги, а у стен Национальной оперы порадовалась тому, что 2020 год все-таки уходит.
Пока неизвестно, приехала ли дива в Ригу транзитом. Быть может она планирует встречать здесь Новый год.