Ср, 30.12.2020
Если бы такие ограничения были введены раньше, мы не столкнулись бы с таким большим количеством пациентов, и больницы не были бы так перегружены Эгил Левитс
Эгил Левитс
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В Латвии комендантский час и рекорд по заболевшим, в США - новый штамм. Все, что вы могли пропустить 30 декабря

ФОТО: rus.tvnet.lv

Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день. 

C сегодняшнего дня в Латвии вводится комендантский час:

  • С 22:00 до 5:00 все жители должны находиться по месту своего жительства
  • Магазины должны заканчивать работу не позднее 21:00
  • Запрещено проводить фейерверки после 22:00
  • Общественный транспорт ограничивать не будут
  • Чтобы покинуть место жительства нужно заполнить специальную форму. Где ее взять?

Коронавирус:

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