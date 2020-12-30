В Латвии комендантский час и рекорд по заболевшим, в США - новый штамм. Все, что вы могли пропустить 30 декабря

Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день.
C сегодняшнего дня в Латвии вводится комендантский час:
- С 22:00 до 5:00 все жители должны находиться по месту своего жительства
- Магазины должны заканчивать работу не позднее 21:00
- Запрещено проводить фейерверки после 22:00
- Общественный транспорт ограничивать не будут
- Чтобы покинуть место жительства нужно заполнить специальную форму. Где ее взять?
Коронавирус:
- В Латвии новый рекорд: за сутки зарегистрировано 1367 новых случаев Covid-19, скончались 23 человека
- За минувшие сутки в Литве подтверждено 3934 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 75 человек
- В Эстонии 968 новых случая Covid-19
- Мэр Юрмалы Гатис Трукснис заразился Covid-19
- Covid-19: в полиции, пограничной охране и VUGD заражены 176 работников
- В филиалах Государственного центра социального ухода Covid-19 болеет десятая часть постояльцев
- Вакцины от Covid-19 не вмешиваются в гены, глава Pfizer не отказывался от вакцинации
- Великобритания первой в мире одобрила использование вакцины AstraZeneca от Covid-19
- Перевощиков: отмена очной учебы приносит хороший результат
- Некоторые районные больницы, возможно, нарушили план вакцинации. Минздрав проверит
- Семейный врач: нет доказательств того, что вакцины влияют на репродуктивную систему человека
- Пюхтицкий монастырь: Covid-19 выявили, когда заразились уже почти все. Одна пожилая монахиня умерла
- В США впервые обнаружили новый штамм коронавируса
- При въезде в Латвию необходимо будет предъявить отрицательный тест на Covid-19
Другие события дня:
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