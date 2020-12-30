Ср, 30.12.2020
Путин, похоже, просто бьется в истерике Алексей Навальный в ответ на возбужденное против него уголовное дело
Алексей Навальный в ответ на возбужденное против него уголовное дело
1 мин для прочтения

"Путин не бьется в истерике". Кремль - о новом уголовном деле против Навального

Кремль. Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • В Кремле прокомментировали новое уголовное дело в отношении Алексея Навального: по словам пресс-секретаря президента, "Путин не бьется в истерике".
  • Конституционный суд Украины отказался выполнять указ Зеленского об отстранении от должности главы суда и называет указ преступным и юридически ничтожным
  • В США обнаружили новый штамм коронавируса. Власти Китая держат все попытки изучить происхождение вируса под жестким контролем

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 30.12.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

Последние новости

НАВЕРХ
Back