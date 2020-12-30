"Путин не бьется в истерике". Кремль - о новом уголовном деле против Навального

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- В Кремле прокомментировали новое уголовное дело в отношении Алексея Навального: по словам пресс-секретаря президента, "Путин не бьется в истерике".
- Конституционный суд Украины отказался выполнять указ Зеленского об отстранении от должности главы суда и называет указ преступным и юридически ничтожным
- В США обнаружили новый штамм коронавируса. Власти Китая держат все попытки изучить происхождение вируса под жестким контролем
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 30.12.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.