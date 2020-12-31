Чт, 31.12.2020
У сотрудников Госполиции не будет выходных Начальник Государственной полиции Арманд Рукс
Начальник Государственной полиции Арманд Рукс
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Видео ⟩ Взрыв в Агенскалнсе: частично обрушился многоквартирный жилой дом
Есть пострадавшие

ФОТО: Ekrānšāviņš

В ночь на 31 декабря в Агенскалнсе произошел взрыв, в результате которого частично обрушились второй и третий этаж многоквартирного жилого дома на перекрестке улиц Мелнсила и Лермонтова. По предварительной информации, взрыв произошел на третьем этаже здания.

По информации Пожарно-спасательной службы, вызов в Агенскалнс был получен в 1:22. На месте происшествия частично обрушилось трехэтажное здание, горят второй и третий этаж, а также конструкция крыши. 

Ведутся проверка конструкции и работы по тушению. На месте происшествия работают 40 пожарных, используя 11 специализированных транспортных средств.

По сообщению Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), на месте происшествия работают семь бригад медиков.

Известно о трех пострадавших. Двое с относительно легкими травмами доставлены в стационары. Одному помощь оказана на месте.

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Сотрудники NMPD продолжат оставаться на месте происшествия, пока работу не завершат другие оперативные службы.

Были проверены этажи необрушившейся части здания, людей в них не было. Угрозы распространения огня на уцелевшую часть дома нет. На месте происшествия в результате организации момента тишины был найден один человек.

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По сообщению жителей, взрыв был слышен даже в отдаленных районах, например, на Тейке, в Пурвциемсе и на Югле. 

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