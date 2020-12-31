Видео ⟩ Взрыв в Агенскалнсе: частично обрушился многоквартирный жилой дом
В ночь на 31 декабря в Агенскалнсе произошел взрыв, в результате которого частично обрушились второй и третий этаж многоквартирного жилого дома на перекрестке улиц Мелнсила и Лермонтова. По предварительной информации, взрыв произошел на третьем этаже здания.
По информации Пожарно-спасательной службы, вызов в Агенскалнс был получен в 1:22. На месте происшествия частично обрушилось трехэтажное здание, горят второй и третий этаж, а также конструкция крыши.
Saistībā ar spādzienu Melnsila ielā 2 esmu saziņā ar atbildīgajiem dienestiem. Sprādziens noticis mūra mājā. Plašā teritorijā izmētāti ķieģeļi un koka būvmateriāli. Notikuma vietā darbojas VUGD, kuri cīnās ar liesmām, Valsts un Pašvaldības policija. pic.twitter.com/oyFkRZpi2A— Mārtiņš Staķis (@MStakis) December 31, 2020
Ведутся проверка конструкции и работы по тушению. На месте происшествия работают 40 пожарных, используя 11 специализированных транспортных средств.
По сообщению Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), на месте происшествия работают семь бригад медиков.
Сотрудники NMPD продолжат оставаться на месте происшествия, пока работу не завершат другие оперативные службы.
Взрыв жилого дома в Агенскалнсе. Перекресток Мелнсила и Лермонтова. Люди под завалами. pic.twitter.com/i0dW6OzFpk— Молодой твиттер (@aleksey_molodoy) December 30, 2020
По сообщению жителей, взрыв был слышен даже в отдаленных районах, например, на Тейке, в Пурвциемсе и на Югле.