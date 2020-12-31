Видео ⟩ Взрыв в Агенскалнсе: частично обрушился многоквартирный жилой дом

По информации Пожарно-спасательной службы, вызов в Агенскалнс был получен в 1:22. На месте происшествия частично обрушилось трехэтажное здание, горят второй и третий этаж, а также конструкция крыши.

Saistībā ar spādzienu Melnsila ielā 2 esmu saziņā ar atbildīgajiem dienestiem. Sprādziens noticis mūra mājā. Plašā teritorijā izmētāti ķieģeļi un koka būvmateriāli. Notikuma vietā darbojas VUGD, kuri cīnās ar liesmām, Valsts un Pašvaldības policija. pic.twitter.com/oyFkRZpi2A — Mārtiņš Staķis (@MStakis) December 31, 2020

Ведутся проверка конструкции и работы по тушению. На месте происшествия работают 40 пожарных, используя 11 специализированных транспортных средств.

По сообщению Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), на месте происшествия работают семь бригад медиков.

Известно о трех пострадавших. Двое с относительно легкими травмами доставлены в стационары. Одному помощь оказана на месте. 5

Сотрудники NMPD продолжат оставаться на месте происшествия, пока работу не завершат другие оперативные службы.

Были проверены этажи необрушившейся части здания, людей в них не было. Угрозы распространения огня на уцелевшую часть дома нет. На месте происшествия в результате организации момента тишины был найден один человек. 5

Взрыв жилого дома в Агенскалнсе. Перекресток Мелнсила и Лермонтова. Люди под завалами. pic.twitter.com/i0dW6OzFpk — Молодой твиттер (@aleksey_molodoy) December 30, 2020