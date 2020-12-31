Взрыв в Агенскалнсе мог быть связан с газом. Начат уголовный процесс

Как сообщал RUS TVNET, в ночь на 31 декабря в Агенскалнсе произошел взрыв в трехэтажном жилом доме на перекрестке улиц Мелнсила и Лермонтова. Один человек погиб и шестеро получили ранения. Из-за взрыва сначала было перекрыто движение на участках улиц Мелнсила, Лапу, Лермонтова и Эрнестинес. Участок улицы Мелнсила от ул. Лермонтова до ул. Эрнестинес, где ходит общественный транспорт, может оставаться закрытым еще долгое время - до ликвидации последствий аварии.