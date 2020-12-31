Взрыв в Агенскалнсе мог быть связан с газом. Начат уголовный процесс

Пожарные, которые проводят аварийно-спасательные работы в разрушенном взрывом жилом доме в Агенскалнсе подозревают, что авария могла быть связана с газом.
По предварительной информации, возможная причина взрыва связана с газом, но точные обстоятельства инцидента выяснит Государственная полиция, сообщила LETA пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола.
В свою очередь, пресс-секретарь Государственной полиции Симона Гравите сообщила, что возбуждено уголовное дело по главе XIII Уголовного закона "Преступные деяния в отношении здоровья лица". Обстоятельства происшествия выяснит следствие, добавила Гравите.
Как сообщал RUS TVNET, в ночь на 31 декабря в Агенскалнсе произошел взрыв в трехэтажном жилом доме на перекрестке улиц Мелнсила и Лермонтова. Один человек погиб и шестеро получили ранения. Из-за взрыва сначала было перекрыто движение на участках улиц Мелнсила, Лапу, Лермонтова и Эрнестинес. Участок улицы Мелнсила от ул. Лермонтова до ул. Эрнестинес, где ходит общественный транспорт, может оставаться закрытым еще долгое время - до ликвидации последствий аварии.
Галерея: Взрыв в Агенскалнсе