Литва и Эстония сообщили данные на утро 31 декабря: 2360 и 738 новых случаев Covid-19 соответственно

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 2360 новых случаев коронавируса, скончались 36 человек, сообщил Департамент статистики.

С начала пандемии в Литве установлено 140 579 случаев заражения коронавирусом.

Все еще больны 67 344 человека, 71 028 человек выздоровели.

В целом от коронавируса в Литве скончались 1458 человек, по иным причинам умерло 749 зараженных.

За минувшие сутки было взято 12 045 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 626 256.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии сделано 5753 теста на коронавирус, из них позитивными были 738, то есть 12,8%.

Кумулятивный показатель заболеваемости за две недели составляет 600,79 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,8%.

По состоянию на утро четверга в больницах находились 393 пациента с Covid-19.