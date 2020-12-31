Чт, 31.12.2020
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Кришьянис Кариньш
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Литва и Эстония сообщили данные на утро 31 декабря: 2360 и 738 новых случаев Covid-19 соответственно

ФОТО: theskaman306/Shutterstock.com

За минувшие сутки в Литве выявлено 2360 новых случаев коронавируса, скончались 36 человек. В Эстонии за сутки добавились 738 новых случаев заражения коронавирусом.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 2360 новых случаев коронавируса, скончались 36 человек, сообщил Департамент статистики.

С начала пандемии в Литве установлено 140 579 случаев заражения коронавирусом.

Все еще больны 67 344 человека, 71 028 человек выздоровели.

В целом от коронавируса в Литве скончались 1458 человек, по иным причинам умерло 749 зараженных.

За минувшие сутки было взято 12 045 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 626 256.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии сделано 5753 теста на коронавирус, из них позитивными были 738, то есть 12,8%.

Кумулятивный показатель заболеваемости за две недели составляет 600,79 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,8%.

По состоянию на утро четверга в больницах находились 393 пациента с Covid-19.

От Covid-19 провакцинированы 1907 человек.

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