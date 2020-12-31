Чт, 31.12.2020
Для наказания за грубые нарушения ограничений будут использоваться полицейские методы Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш
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Накануне Нового года задержано много пьяных водителей

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В среду, 30 декабря, в Латвии зарегистрировано 114 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек, сообщили в Государственной полиции.

Вчера полиция задержала 17 водителей за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Это количество пьяных водителей больше, чем в среднем за сутки. Также в Риге задержан водитель в состоянии наркотического опьянения.

Вчера был составлен 81 протокол за превышение скорости, а всего полиция составила 278 протоколов о нарушениях ПДД.

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