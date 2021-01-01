Видео ⟩ Ольга Бузова о своем успехе и глупости: "Я никогда не делала ничего специально"

Журналистка Лаура Джугелия начала с того, что попросила Ольгу прокомментировать "феномен Ольги Бузовой", о котором даже пишут научные работы в университетах.

Телезвезда отметила, что она ничего никогда не делала ради хайпа. Бузова подчеркнула, что она уже 17 лет на телевидении и старается быть максимально искренней. Первая волна популярности пришла к ней почти 12 лет назад. Тогда она была простой девочкой на проекте "Дом-2", которая просто жила и говорила, что думает. Так это и продолжается по сей день.

"Я никогда ничего не делала специально... Я нахожусь в органике", - сказала Ольга.



Бузова сказала, что она долго к этому шла. У нее еще до проекта "Дом-2" была микропопуляность в Санк-Петербурге.

"Я была желанным гостем на тусовках", - подчеркнула Ольга.

Она отметила, что не хотела бы быть "второй Мадонной". Ей хотелось бы быть собой.

"Я не хочу быть "как"... Но я Ольга Бузова. Я стала Ольгой Бузовой", - указала 34-летняя звезда.

12 декабря 2012 года Ольга Бузова завела свой Instagram-аккаунт.

"Люди говорят, что сторис Ольги Бузовой - это как сериал", - замечает она.

Звезда отмечает, что, когда она не выкладывает сторис какое-то время, то о ней беспокоятся ее подписчики.

На свои первые накопления Ольга купила маме шикарную 2-комнатную квартиру в Санк-Петербурге. Сейчас она не общается со школьными подругами. Ее близкие друзья - это те, кто появился недавно. В институте она не подружилась ни с кем, ведь тогда у нее был бешеный график из-за участия в проекте "Дом-2". Ольга тогда не держалась ни за кого. Только благодаря настойчивости мамы, Бузова смогла получить высшее образование.

"По жизни я - дура... Реально. Потому что я наступаю на одни и те же грабли", - подчеркивает Ольга.

Она уже не обижается на комментарии людей. Ведь, это не образ - это она сама. Да, она бывает чрезмерно эмоциональна. Порой позволяет сказать что-то спонтанно.

Ольга Бузова указала, что с Идой Галич и Настей Ивлеевой у нее нет никаких отношений. Про Ивлееву звезда ничего сказать не может, ведь она у нее заблокирована во всех соцсетях.

Телезвезда в очередной раз опровергла слухи о том, что Алла Пугачева запретила выступать ей в новогодних программах.

"Получайте информацию из первых уст... Для меня Алла Пугачева - это легенда", - заметила она.

Ольга Бузова лично не знакома с Примадонной, но очень мечтает с ней встретиться. Что касается Моргенштерна, то она считает себя причастной к его славе. Три года назад она исполнила желание подписчиков и встретилась с рэпером в ресторане. Ольга выпила с блогером пива и станцевала под свой трек.

"Он пришел с цветами... Мы часа два разговаривали... И вот он взорвал", - отмечает Бузова.