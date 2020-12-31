Социолог: за свои действия в 2020 году правительство заслужило порку

По его словам, то, что власти решали и делали в отдельных в связи с Covid-19, ниже всякой критики, потому политики заслужили розги. 1

По мнению Кактиньша, наиболее ярким примером плохой работы является налоговая реформа, потому что кризис является неподходящим моментом для таких действий.

"Люди и так находятся в неведении, но правительство придумало новые налоги. Конечно, реформа красиво оформлена, якобы отвечает интересам народа, но позже, когда реформа начнет сказываться на кошельках людей, будет шум", - сказал социолог.

"Опросы и опыт показывают, что недоверие к власти и ее непонятным решениям связаны еще и с тем, что большая часть общества не в состоянии отследить все детали решений. Только когда все вступает в силу, люди понимают и возмущаются", - сказал эксперт.

По мнению Кактиньша, у власти "хронически отсутствует" эмпатия, что проявляется в неспособности понимать заботы и проблемы простых людей.