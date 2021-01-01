За сутки зарегистрировано 711 новых случаев Covid-19, скончались 9 человек

В больницы вчера доставлено 108 пациентов с Covid-19, в том числе один человек перевезен.

По данным Национальной службы здравоохранения, всего в больницах проходят лечение 1066 пациентов, из них у 1004 человек среднетяжелое течение болезни, 62 человека - в тяжелом состоянии.