За сутки зарегистрировано 711 новых случаев Covid-19, скончались 9 человек
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 711 новых случаев Covid-19, зарегистрировано 9 смертей, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 711 новых случаев Covid-19, зарегистрировано 9 смертей, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Сообщается о 9 случаях смерти:
За прошедшие сутки сделано 3960 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 18%.
По данным Национальной службы здравоохранения, всего в больницах проходят лечение 1066 пациентов, из них у 1004 человек среднетяжелое течение болезни, 62 человека - в тяжелом состоянии.
За последние 14 дней в Латвии выявлено 12 188 случаев Covid-19, 14-дневная кумулятивная заболеваемость составляет 634,8 случая на 100 000 населения.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 заболели 41 615 человек, скончались 644 инфицированных.