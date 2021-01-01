Пт, 1.01.2021
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За сутки зарегистрировано 711 новых случаев Covid-19, скончались 9 человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Zigres/Shutterstock

За прошедшие сутки в Латвии выявлено  711 новых случаев Covid-19, зарегистрировано 9 смертей, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Сообщается о 9 случаях смерти: 

  • пять человек в возрасте 70-80 лет,
  • два человека в возрасте 80-90 лет,
  • два человека в возрасте 90 - 95 лет.

За прошедшие сутки сделано 3960 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 18%.

В больницы вчера доставлено 108 пациентов с Covid-19, в том числе один человек перевезен.

По данным Национальной службы здравоохранения, всего в больницах проходят лечение 1066 пациентов, из них у 1004 человек среднетяжелое течение болезни, 62 человека - в тяжелом состоянии.

За последние 14 дней в Латвии выявлено 12 188 случаев Covid-19, 14-дневная кумулятивная заболеваемость составляет 634,8 случая на 100 000 населения.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 заболели 41 615 человек, скончались 644 инфицированных.

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