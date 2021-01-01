Вступают в силу существенные изменения в налоговом законодательстве

С сегодняшнего дня начинает действовать единый налоговый счет. В дальнейшем вместо платежей на более чем 40 счетов все администрируемые СГД налоги можно вносить на один счет, введен также единый окончательный срок уплаты - 23-е число каждого месяца.

В этом году изменились ставки подоходного налога с населения (ПНН) и обязательных взносов государственного социального страхования, минимальная зарплата повышена до 500 евро, а необлагаемый минимум будет применяться к налогоплательщикам, годовой доход которых не превышает 21 600 евро, то есть 1800 евро в месяц. С 1 июля для улучшения социальной защиты работающих будут введены минимальные социальные взносы.