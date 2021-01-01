Пт, 1.01.2021
Выражаю глубочайшие соболезнования родственникам погибшего в результате взрыва на улице Мелнсила, 2 председатель Рижской думы Мартиньш Стакис
председатель Рижской думы Мартиньш Стакис
1 мин для прочтения

В Литве 3322 новых случая Covid-19, скончались 130 человек
В Эстонии 417 новых случаев, скончались 5 человек

ФОТО: AP/Scanpix

В Литве за прошлые сутки заражение новым коронавирусом было подтверждено еще у 3322 человек и зарегистрировано 130 смертей от Covid-19, сообщил в пятницу, 31 декабря, Департамент статистики. За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3508 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 417.  Скончались пять человек.

Литва

В общей сложности 143903 заразились Covid-19 в стране, и 76442 человека подтвердили свое выздоровление.

За последние сутки было сделано 11 745 тестов, таким образом, доля положительных тестов составила 28,3%. Всего в Литве было сделан 1 639 941 тест.

Заболевание, вызванное вирусом Covid-19, унесло в Литве 1589 жизней, а причина смерти еще 825 человек, инфицированных этим вирусом, была другой.

По данным Департамента статистики, 14-дневное кумулятивное число случаев заражения на 100 000 населения на 1 января в Литве составляет 1348,6.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3508 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 417, таким образом, доля положительных тестов составила 11,9% от общего количества тестов. Скончались пять человек.

Кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения за последние 14 дней составила 582,78, доля первичных позитивных тестов от общего количества тестов – 11,9%.

По состоянию на утро 1 января в больнице находится 381 пациент с Covid-19, в течение суток скончались пятеро пациентов с коронавирусом.

Последние новости

НАВЕРХ
Back