В Литве 3322 новых случая Covid-19, скончались 130 человек

Литва

В общей сложности 143903 заразились Covid-19 в стране, и 76442 человека подтвердили свое выздоровление.

За последние сутки было сделано 11 745 тестов, таким образом, доля положительных тестов составила 28,3%. Всего в Литве было сделан 1 639 941 тест.

Заболевание, вызванное вирусом Covid-19, унесло в Литве 1589 жизней, а причина смерти еще 825 человек, инфицированных этим вирусом, была другой.

По данным Департамента статистики, 14-дневное кумулятивное число случаев заражения на 100 000 населения на 1 января в Литве составляет 1348,6.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3508 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 417, таким образом, доля положительных тестов составила 11,9% от общего количества тестов. Скончались пять человек.

Кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения за последние 14 дней составила 582,78, доля первичных позитивных тестов от общего количества тестов – 11,9%.