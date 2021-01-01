Фото: мир встретил 2021 год в масках и почти без толп

В Москве состоялся праздничный фейерверк, но новогодняя Красная площадь в этот раз была пуста EPA

В тех местах, где праздновать приход Нового года разрешили, жители должны были носить маски и соблюдать необходимые предосторожности.

Мы собрали фотографии того, как выглядел этот необычный Новый год по всему миру.

В Лондоне традиционный новогодний фейерверк на колесе обозрения "London Eye" отменили. Вместо него в телеэфире Би-би-си продемонстрировали фейерверки и лазерное шоу на нескольких достопримечательностях британской столицы. При этом 300 дронов рисовали в небе различные фигуры, символизирующие события 2020 года, в том числе борьбу с Covid-19 и "Black Lives Matter" - движение против полицейского насилия в отношении чернокожих.

Цифры "2021" были "нарисованы" в небе при помощи дронов PA Media

Лазерное шоу в Лондоне Reuters

В Париже власти направили на улицы тысячи полицейских, чтобы предотвратить массовые празднества. Вместо обычных торжеств пионер электронной музыки Жан-Мишель Жар организовал виртуальный концерт в соборе Парижской Богоматери, воссозданном при помощи компьютерной графики.

В новогоднюю ночь Елисейские поля были заполнены не праздничными толпами, а полицейскими машинами Reuters

На Таймс-сквер в Нью-Йорке как обычно много конфетти, но нет зрителей. В этом году здесь состоялся концерт, на который пригласили небольшую группу борцов с коронавирусом. Перед ними в числе прочих выступила певица Глория Гейнор, исполнившая свой хит "I Will Survive" ("Я выживу").

Таймс-сквер EPA

В Токио люди пришли в храм Канда, чтобы помолиться. Из-за пандемии число верующих, которым было разрешено поклониться святыне, было сокращено.

Люди в Токио Getty Images

В Китайском городе Ухань, где год назад впервые был обнаружен новый коронавирус, жители пришли в центр в праздничных костюмах с воздушными шарами, чтобы встретить Новый год.

Пандемия коронавируса началась в Ухане EPA

В Тайване традиционные фейерверки, ознаменовавшие начало 2021 года, прошли при меньшем скоплении людей, чем обычно: людей призывали наблюдать за ними в интернете. Вместе с тем, в центре Тайбэя все же собралось немало зрителей.

Фейерверк в Тайване Getty Images

В Южной Корее многие семьи ограничили торжества праздничным ужином в кругу семьи.

Семья в Сеуле EPA

На Филиппинах люди собрались в парке Манилы, чтобы посмотреть фейерверк. Власти призвали жителей не собираться большими группами.

Празднества в Маниле Getty Images

В Гонконге люди пришли к бухте Виктория, чтобы встретить приход Нового года.

Празднества в Гонконге Getty Images

Жители Екатеринбурга отметили праздник на площади 1905 года, не испугавшись мороза.

Празднества в Екатеринбурге Getty Images

В ОАЭ эмират Рас-эль-Хайма устроил грандиозный фейерверк.

Празднества в Дубае Getty Images

В Дубае приход Нового года отметили салютом на самом высоком здании в мире - Бурдж-Халифе.