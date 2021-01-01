Инспекция здравоохранения связалась с 37000 заболевшими Covid-19 и их контактными лицами

Она отмечает, что наблюдение за инфицированными Covid-19 и контактными лицами в настоящее время является наиболее важной и обширной функцией VI. Чтобы обеспечить единый поток информации о действующих ограничениях и вести наблюдение за людьми, которых затронула инфекция Covid-19, практически все работники общественного здравоохранения VI связываются с инфицированными Covid-19 лицами и контактными лицами по телефону.

Целью коммуникации является защита здоровья человека и общества, обеспечение того, чтобы человек был проинформирован об ограничениях и о том, как эти ограничения соблюдать.

В ходе беседы сотрудник VI неоднократно информирует человека об установленном статусе и связанных с ним ограничениях, информирует о дальнейшем порядке общения с семейным врачом, другим медицинским персоналом, эпидемиологом, а также сообщает о возможности получения муниципальной социальной помощи. Также задаются вопросы о соблюдении ограничений и общении с лечащим врачом, - сказала Калниня.