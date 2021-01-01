Штрафы до 2000 евро: полиция сообщила о запрещенных вечеринках, салютах и прогулках на Новый год

Как сообщили в полиции, в новогоднюю ночь во время действия комендантского часа проверены 5346 человек, из них у 1779 были заполненные заявления с указанием причин выхода из дома.

Минувшей ночью возбуждено 1136 дел об административных правонарушениях, а также зафиксировано не менее 431 правонарушения, по которым будет возбуждены административные процессы. Эти нарушения были зафиксированы во время комендантского часа с 22:00 до 5:00. Однако были и другие нарушения ограничений режима ЧС.

Во многих случаях налагались штрафы в размере 300, 500, 1000, а также 2000 евро. 96

По данным VP, было замечено, что часть населения пыталась запустить новогодний салют до 22.00 или делала это на территории частных домов. Однако полиции было известно, что люди также стреляли во дворах многоквартирных домов, пытаясь найти способы сделать это незаметно, например, быстро выбегая из дома, зажигая ракеты и забегая назад.

В одном случае сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что человек в Риге запускал фейерверк из движущейся машины. 96

По данному делу возбуждено дело об административном правонарушении.

Во время действия комендантского часа полицейским пришлось разбираться с агрессивными и пьяными гражданами, которые конфликтовали со стражами порядка. Люди отказывались выполнять требования сотрудников полиции, называть свои личные данные, а в некоторых случаях оказывали физическое сопротивление полицейским.

Некоторые жители пытались найти различные способы, чтобы обойти требования. Например, некий человек пытался обмануть полицию, заявив, что покинул место жительства после 22:00, чтобы пойти в аптеку. Чтобы убедиться в этом, полицейские сопроводили его до аптеки, но там оказалось, что ему ничего не нужно.

В Рижскую муниципальную полицию (RPP) поступали звонки в связи с вечеринками, использованием пиротехники и "ночными прогулками с топором" во время комендантского часа на Новый год.

31 декабря в 22.20 сотрудники RPP остановили водителя на Яунциема гатве. Во время разговора водитель объяснил, что ехал из ближайшего продуктового магазина. Однако, учитывая, что магазины закрылись в 21:00, сотрудников правоохранительных органов это не убедило. Спустя время мужчина изменил свою версию, признав, что был в гостях у друга. Мужчина получил штраф в размере 20 евро.

Другой патруль RPP в 22.33 на улице Сниега заметил пьяного мужчину, который еле держался на ногах. В ходе разговора выяснилось, что мужчина был с другом, несмотря на запрет. В день мероприятия оба выпили. Учитывая степень опьянения человека, полиция решила отвезти его домой.

В 23.25 сотрудники полиции вышли на улицу Ницгалес, где встретили двух агрессивных мужчин. В ходе разговора оба мужчин объяснили, что они не знали о комендантском часе, поэтому ограничения, введенные государством, на них не распространяются. Также выяснилось, что оба планировали пойти на частную вечеринку. Обоих мужчин оштрафовали на 50 евро.