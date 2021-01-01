Пособие по присмотру за детьми в период пандемии в этом году можно получать неограниченное число раз

Ранее было установлено, что социально застрахованное лицо имеет право на получение единоразового пособия за 14 календарных дней. Поддержка предоставляется одному из родителей ребенка или приемных родителей, опекуну или иному лицу, которое в соответствии с решением сиротского суда фактически заботится о ребенке и воспитывает его. На пособие может претендовать человек, который не может работать удаленно, в то время как находящихся под его опекой ребенок в возрасте до 10 лет включительно или ребенок с инвалидностью до 18 лет по связанным с инфекцией Covid-19 причинам не может посещать образовательное учреждение. Предусматривалось, что пособие можно получить один раз за период с 30 ноября по 31 декабря 2020 года и один раз за период с 1 января по 30 июня 2021 года.