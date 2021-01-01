Оползень в Норвегии: спасатели продолжают искать пропавших людей. Среди них, возможно, есть дети

В небольшом городке к северу от столицы Норвегии Осло 30 декабря произошел оползень, в результате которого 1000 человек были эвакуированы и девять получили ранения.
Командующий полиции Рой Алквист пояснил, что один или два дома, которые упали в яму, кажутся безопасными, чтобы туда могли проникнуть спасатели. Вертолеты осматривают место происшествия со среды. В среду, 31 декабря, была найдена пропавшая собака.
Во время операции в пятницу, 1 января, шведские спасатели и их норвежские коллеги подготовили армейский автомобиль - вездеход, для передвижения спасателей. Однако условия еще не были достаточно безопасными, чтобы по месту оползня можно было проехать на 50-тонном грузовике.
Вместо этого спасатели стали перемещаться в опасной зоне на пенополистирольных досках.
Спасательная операция затруднена из-за погодных условий, так как зимой в Норвегии очень короткий световой день.
Сообщается, что в составе спасательной команды есть врачи и геологи, а полиция заявила, что у них все еще есть надежда найти пропавших людей живыми.
Из поселка были эвакуированы около 1000 человек.
До пятницы спасатели использовали беспилотные летательные аппараты и вертолеты с тепловизионными камерами для поиска признаков жизни под завалами.
Хотя полиция не предоставила подробную информацию о 10 пропавших без вести, считается, что среди них есть мужчины, женщины и дети.
Было разрушено более 30 домов, и официальные лица говорят, что пострадать могут и другие здания.