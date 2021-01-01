Стремительно растет количество пациентов в Ропажском крае и Екабпилсе

За последние сутки в Риге были зарегистрированы 251 новых случаев заражения, а общее количество заболевших в столице за 14 дней в настоящее время составляет 4181 человек.

В Ропажском крае зарегистрировано 58 новых случаев, а общее количество случаев за 14 дней составляет 99 жителей.

В Екабпилсе за последние сутки было зарегистрировано 46 пациентов с Covid-19, а общее количество зараженных за последние две недели достигло 332 жителей.

В Резекне зарегистрированы 21 новых пациентов, в Даугавпилсе, Елгаве и Лиепае - по 19, в Прейльском крае - 18, а в Огре и Талсинском крае - каждый 17-ый заболевший имеет положительный тест на Covid-19. В ряде других муниципалитетов накануне было зарегистрировано меньшее количество инфицированных.

Наибольшее количество пациентов за последние две недели в Риге - 4181, Даугавпилсе - 1020, Резекне - 439, Елгаве - 366, Екабпилсе - 332, Лиепае - 272, Талсинском крае - 247, а также Огрском крае - 222 человека.

Согласно подсчетам агентства LETA, основанным на данных Центрального статистического управления, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 634,8 случая.