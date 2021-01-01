"Это не праздничная речь": политолог оценил новогоднее обращение Кариньша к народу

Он считает, что по своей типологии выступление Кариньша не было праздничным. По словам Скудры, оно было очень сдержанным и, по сравнению с предыдущими речами Кариньша на телевидении, более хорошим.

По его словам, премьер был подготовлен гораздо лучше. Однако в пожелания были внедрены злободневные политические вопросы.

Профессор также считает, что выступление Кариньша было слишком длинным. В это время публика, несмотря ни на что, продолжала праздновать, и слушать такие серьезные и длинные выступления достаточно проблематично.

В свою очередь президент произнес короткую торжественную речь, во время которой попытался подбодрить латвийцев и призвал хранить оптимизм и надежду в трудное время.

"Если Кариньш больше походил на премьер-министра и начальника, то Левитс, находясь на природе, говорил со своими собратьями, и его речь была эмоционально сосредоточена на поощрении и создании чувства праздника для людей", - сказал Скудра.

Кариньш в своем новогоднем обращении к жителям отметил, что это может быть поворотным моментом в развитии страны, но для этого нужны совместные усилия. В преддверии Нового года Кариньш призвал задуматься об общих целях, о том, как их достичь, "кем мы хотим быть - по отношению к себе, нашим собратьям и нашей стране - чего мы хотим достичь, в какой стране жить".

Премьер-министр назвал прошедший год годом выдержки и испытаний, когда пандемия Covid-19 стала одной из самых серьезных проблем, с которыми мы столкнулись с момента восстановления независимости страны.