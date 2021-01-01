Пт, 1.01.2021
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Рабочий о сошедшем с рельсов трамвае
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"Это не праздничная речь": политолог оценил новогоднее обращение Кариньша к народу

Ояр Скудра

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Выступление премьер-министра Кришьяниса Кариньша в новогоднюю ночь было политическим, а президент Эгил Левитс попытался воодушевить людей, - оценивая обращения государственных лидеров сказал Оярс Скудра, доцент факультета социальных наук Латвийского университета (LU).

Он считает, что по своей типологии выступление Кариньша не было праздничным. По словам Скудры, оно было очень сдержанным и, по сравнению с предыдущими речами Кариньша на телевидении, более хорошим.  

По его словам, премьер был подготовлен гораздо лучше. Однако в пожелания были внедрены злободневные политические вопросы.

Профессор также считает, что выступление Кариньша было слишком длинным. В это время публика, несмотря ни на что, продолжала праздновать, и слушать такие серьезные и длинные выступления достаточно проблематично.

В свою очередь президент произнес короткую торжественную речь, во время которой попытался подбодрить латвийцев и призвал хранить оптимизм и надежду в трудное время.

"Если Кариньш больше походил на премьер-министра и начальника, то Левитс, находясь на природе, говорил со своими собратьями, и его речь была эмоционально сосредоточена на поощрении и создании чувства праздника для людей", - сказал Скудра.

Кариньш в своем новогоднем обращении к жителям отметил, что это может быть поворотным моментом в развитии страны, но для этого нужны совместные усилия. В преддверии Нового года Кариньш призвал задуматься об общих целях, о том, как их достичь, "кем мы хотим быть - по отношению к себе, нашим собратьям и нашей стране - чего мы хотим достичь, в какой стране жить".

Премьер-министр назвал прошедший год годом выдержки и испытаний, когда пандемия Covid-19 стала одной из самых серьезных проблем, с которыми мы столкнулись с момента восстановления независимости страны.

В свою очередь Левитс пожелал народу Латвии выдержки, сострадания и мужества, необходимых для преодоления трудных времен, вызванных Covid-19.

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