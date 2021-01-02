В Латвию снова можно прилетать из Великобритании. Тест на Covid-19 обязателен

В то же время в агентстве подчеркнули, что пассажиры должны обращаться в авиакомпании, чтобы выяснить возобновляют ли они перевозки именно с сегодняшнего числа.

Важно! В дальнейшем возвращающиеся из Великобритании должны будут сдать тест на Covid-19, постановил Кабинет министров. ​Тестирование будет организовано в аэропорту на средства государственного бюджета. Также обязательна самоизоляция в 10 дней и повторный тест на Covid-19 в последний день самоизоляции.