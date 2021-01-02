Сб, 2.01.2021
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Кришьянис Кариньш
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В Латвию снова можно прилетать из Великобритании. Тест на Covid-19 обязателен

Люди в аэропорту Лутон во время пандемии

ФОТО: Reuters/ScanPix

С сегодняшнего дня, 2 января, возобновляются пассажирские перевозки между Латвией и Великобританией, сообщили в Агентстве гражданской авиации.

В то же время в агентстве подчеркнули, что пассажиры должны обращаться в авиакомпании, чтобы выяснить возобновляют ли они перевозки именно с сегодняшнего числа.

Важно! 

В дальнейшем возвращающиеся из Великобритании должны будут сдать тест на Covid-19, постановил Кабинет министров. ​Тестирование будет организовано в аэропорту на средства государственного бюджета. Также обязательна самоизоляция в 10 дней и повторный тест на Covid-19 в последний день самоизоляции. 

Ранее после сообщения о новой мутации Covid-19 Латвия, как и другие европейские страны, запретила пассажирские перевозки в Великобританию с 21 декабря по 1 января.

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