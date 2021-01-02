За сутки зарегистрировано 314 новых случаев Covid-19 и 24 смерти

Стало известно о 24 случаях смерти:
- два человека в возрасте 45-55 лет,
- девять человек в возрасте 60-70 лет,
- четыре человека в возрасте 70-80 лет,
- семь человек в возрасте 80-90 лет,
- два человека в возрасте 90-95 лет.
За прошедшие сутки сделано 2498 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 12.6%.
В больницы вчера доставлено 98 пациентов с Covid-19, в том числе один человек перевезен.
По данным Национальной службы здравоохранения, всего в больницах проходят лечение 1133 пациента, из них у 1067 человек среднетяжелое течение болезни, 66 человек - в тяжелом состоянии. За сутки из больниц выписаны 13 пациентов, всего 3537.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 заболели 41 929 человек, скончались 668 инфицированных.
Напомним, 1 января стало известно о 711 новых случаях Covid-19 и 9 смертях, а в последний день 2020 года было зарегистрировано самое большое с начала пандемии суточное количество новых случаев Covid-19 - 1861, умерли 9 человек.