За сутки зарегистрировано 314 новых случаев Covid-19 и 24 смерти

Стало известно о 24 случаях смерти:

два человека в возрасте 45-55 лет,

девять человек в возрасте 60-70 лет,

четыре человека в возрасте 70-80 лет,

семь человек в возрасте 80-90 лет,

два человека в возрасте 90-95 лет.

За прошедшие сутки сделано 2498 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 12.6%.

В больницы вчера доставлено 98 пациентов с Covid-19, в том числе один человек перевезен. 11

По данным Национальной службы здравоохранения, всего в больницах проходят лечение 1133 пациента, из них у 1067 человек среднетяжелое течение болезни, 66 человек - в тяжелом состоянии. За сутки из больниц выписаны 13 пациентов, всего 3537.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 заболели 41 929 человек, скончались 668 инфицированных.