На пешеходном переходе на Улманя гатве автомобиль насмерть сбил человека

Авария произошла в пятницу в 16:56 - водитель автомобиля Mazda на пешеходном переходе на Улманя гатве сбила пешехода 1949 года рождения.

После того, как пешехода уже сбили, на нее наехал и водитель Renault. От полученных травм пешеход скончалась на месте.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

В общей сложности за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Больше всего аварий - 16 - зарегистрировано в Риге. В Латгале зафиксировано девять ДТП, в Видземе - шесть, в Земгале - пять, в Курземе - четыре.

В результате ДТП за прошедшие сутки четыре человека получили травмы, а один - скончался.