На пешеходном переходе на Улманя гатве автомобиль насмерть сбил человека
В пятницу, 1 января, в Риге, на Карля Улманя гатве, автомобиль насмерть сбил человека, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В пятницу, 1 января, в Риге, на Карля Улманя гатве, автомобиль насмерть сбил человека, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Авария произошла в пятницу в 16:56 - водитель автомобиля Mazda на пешеходном переходе на Улманя гатве сбила пешехода 1949 года рождения.
После того, как пешехода уже сбили, на нее наехал и водитель Renault. От полученных травм пешеход скончалась на месте.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
В общей сложности за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Больше всего аварий - 16 - зарегистрировано в Риге. В Латгале зафиксировано девять ДТП, в Видземе - шесть, в Земгале - пять, в Курземе - четыре.
В результате ДТП за прошедшие сутки четыре человека получили травмы, а один - скончался.
За минувшие сутки было составлено 316 протоколов о нарушении правил дорожного движения, в том числе 81 - о превышении скорости, 35 - об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и один - за управление авто в состоянии наркотического опьянения.