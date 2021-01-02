Сб, 2.01.2021
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На пешеходном переходе на Улманя гатве автомобиль насмерть сбил человека

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В пятницу, 1 января, в Риге, на Карля Улманя гатве, автомобиль насмерть сбил человека, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Авария произошла в пятницу в 16:56 - водитель автомобиля Mazda на пешеходном переходе на Улманя гатве сбила пешехода 1949 года рождения.

После того, как пешехода уже сбили, на нее наехал и водитель Renault. От полученных травм пешеход скончалась на месте.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

В общей сложности за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Больше всего аварий - 16 - зарегистрировано в Риге. В Латгале зафиксировано девять ДТП, в Видземе - шесть, в Земгале - пять, в Курземе - четыре.

В результате ДТП за прошедшие сутки четыре человека получили травмы, а один - скончался.

За минувшие сутки было составлено 316 протоколов о нарушении правил дорожного движения, в том числе 81 - о превышении скорости, 35 - об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и один - за управление авто в состоянии наркотического опьянения.

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