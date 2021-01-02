"Упс, убедила Томича сделать кое-что плохое". В 18 лет он победил Джоковича, а в 28 - снялся в эротике

Как напоминает Sports.ru, в 2011 году Томич в свои 18 лет стал самым молодым четвертьфиналистом "Уимблдона" с 1986 года, выиграв сет у самого Новака Джоковича и ворвавшись в ТОП-100. К 2015 году Томич уже вошёл в ТОП-20.

Потом в карьере Томича что-то пошло не так. По сообщениями СМИ, частично в этом виноват его скандальный отец-тиран, нанёсший теннисисту психологические травмы и часто попадавший в СМИ в контексте неприятных инцидентов.

В 2017 году Бернард Томич проиграл матч на "Уимблдоне", заявив, что ему "было скучно", а в середине 2019 года теннисист проиграл первый круг "Ролан Гаррос" меньше чем за полтора часа, а первый круг "Уимблдона" – вообще за 58 минут, пишет Sports.ru. В СМИ появлялись сообщения о том, что он "курит много травы".

"Упс, убедила Томича сделать кое-что плохое. Мама, прости", - написала в ноябре прошлого года 25-летня звезда сайта любительской эротики OnlyFans Ванесса Сьерра - новая девушка теннисиста.

Она сделала себе имя, снимая эротический контент для OnlyFans со своим бывшим молодым человеком Люком Эрвином. Похоже, после расставания ему на смену пришёл Бернард Томич.