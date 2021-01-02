"Упс, убедила Томича сделать кое-что плохое". В 18 лет он победил Джоковича, а в 28 - снялся в эротике

Как напоминает Sports.ru, в 2011 году Томич в свои 18 лет стал самым молодым четвертьфиналистом "Уимблдона" с 1986 года, выиграв сет у самого Новака Джоковича и ворвавшись в ТОП-100. К 2015 году Томич уже вошёл в ТОП-20.
Потом в карьере Томича что-то пошло не так. По сообщениями СМИ, частично в этом виноват его скандальный отец-тиран, нанёсший теннисисту психологические травмы и часто попадавший в СМИ в контексте неприятных инцидентов.
В 2017 году Бернард Томич проиграл матч на "Уимблдоне", заявив, что ему "было скучно", а в середине 2019 года теннисист проиграл первый круг "Ролан Гаррос" меньше чем за полтора часа, а первый круг "Уимблдона" – вообще за 58 минут, пишет Sports.ru. В СМИ появлялись сообщения о том, что он "курит много травы".
"Упс, убедила Томича сделать кое-что плохое. Мама, прости", - написала в ноябре прошлого года 25-летня звезда сайта любительской эротики OnlyFans Ванесса Сьерра - новая девушка теннисиста.
Она сделала себе имя, снимая эротический контент для OnlyFans со своим бывшим молодым человеком Люком Эрвином. Похоже, после расставания ему на смену пришёл Бернард Томич.
Несмотря на заигрывающую подпись в Instagram, в радиоинтервью Сьерра сообщила, что ни в чём не убеждала теннисиста: "Это была его идея. Он просто решил запрыгнуть в мой OnlyFans". По словам девушки, изначально она не хотела отношений со спортсменом, но всё сложилось само собой.