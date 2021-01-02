Covid-19 ⟩ В Литве доля положительных результатов за сутки - 32,9%, в Эстонии - 16,7%

Эстония

За прошедшие сутки в Эстонии выявлено 383 новых случая Covid-19, скончались семь человек, сообщает Эстонский департамент здравоохранения.

За прошедшие сутки сделано 2292 анализа на Covid-19, доля положительных результатов составила 16,7%.

С начала пандемии в Эстонии Covid-19 выявлен у 28 789 человек, выздоровели 14 423 инфицированных, скончался 241 человек.

В больницах на сегодняшний день лечение проходят 395 пациентов с Covid-19.

По данным департамента здравоохранения, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Эстонии на 2 января составляет 569,61 случая на 100 тыс. жителей.

Литва

За прошедшие сутки в Литве выявлено 1493 новых случая Covid-19, скончались 25 человек, сообщает Статистический департамент.

За прошедшие сутки сделано 4542 анализа на Covid-19, доля положительных результатов составила 32,9%.

С начала пандемии в Литве Covid-19 выявлен у 145 399 человек, выздоровели 76 703 инфицированных.

Из-за Covid-19 в Литве скончались 1614 человек, а 838 инфицированных скончались по другим причинам.

В больницах лечение проходят 2406 пациентов с Covid-19, 190 из них находятся в отделениях интенсивной терапии, 115 необходима искусственная вентиляция легких.