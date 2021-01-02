В больницах - впервые более 1100 пациентов с Covid-19

Таким образом, всего в больницах проходят лечение 1133 пациента, из них у 1067 человек среднетяжелое течение болезни, 66 человек - в тяжелом состоянии.

За сутки из больниц выписаны 13 пациентов, всего с начала пандемии - 3537.

Как уже сообщал RUS TVNET, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 314 новых случаев Covid-19, зарегистрированы 24 смерти. Скончавшиеся пациенты входили в возрастные группы от 45 до 95 лет.