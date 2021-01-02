Финский лекарственный департамент получил первое сообщение о побочном эффекте вакцины от Covid-19

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Главный врач Fimea Майя Кауконен сказала Yle, что Fimea опубликует информацию о появившихся побочных эффектах, когда будет минимум пять случаев.

Вакцина от коронавируса от фирм Pfizer и BioNTech во всем мире вызвала серьезную аллергическую реакцию примерно у одного из 100 000 вакцинированных людей. 18

В случае вакцин этот показатель обычно составляет один случай на миллион.

Кауконен отметила в интервью Yle, что вакцинирование только на начальном этапе и, вероятно, сообщения о побочных эффектах могут поступить, когда число вакцинированных вырастет.

Главврач отделения вакцинации и борьбы с инфекционными заболеваниями в Ведомстве здравоохранения и социального развития Финляндии THL Ханна Нохинек не удивлена появлению первой заявки о побочной реакции на прививку от коронавируса.

"В случае с новыми прививками порог заявления ниже и заявки приветствуются. Когда речь идет о вакцине, которая давно используется, заявления обычно касаются лишь серьезных последствий", - сказала она Yle.

Напомним, что в начале декабря представители сферы здравоохранения Великобритании выступили с предупреждением, что людям с серьезной аллергией пока что не стоит вакцинироваться от Covid-19 вакциной, разработанной американским фармацевтическим гигантом Pfizer и немецкой компанией BioNTech.

Чиновники выступили с предупреждением после того, как два работника Национальной службы здравоохранения Великобритании, одними из первых получившие во вторник новую вакцину, пострадали от аллергических реакций и им потребовалась медицинская помощь. Оба работника, у которых аллергия была и ранее, уже выздоровели.

После этого независимое Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) рекомендовало людям "со значительной историей аллергических реакций" в целях предосторожности не вакцинироваться вакциной, разработанной Pfizer и BioNTech.

Согласно данным MHRA, значительная аллергическая реакция включает в себя аллергии на медикаменты, вакцины и продукты питания. 18

В свою очередь компания Pfizer тогда заявила, что MHRA проинформировала об аллергических реакциях, однако указала, что в третьей фазе испытаний, в которой участие принимали более 40 000 человек, вакцина в целом переносилась хороша и серьезных опасений по поводу безопасности не вызвала.

Медицинский консультант Департамента лекарственных средств Эстонии Алар Ирс в декабре сказал ERR, что поступившая первой в Эстонию вакцина Pfizer/Biontech вызывает немало реакций, но серьезных побочных эффектов у нее практически нет.

Ирс привел в пример США, где на сегодняшний день вакцинировано 270 000 человек, и было шесть более серьезных реакций, две из которых были тяжелыми аллергическими реакциями. Поэтому рекомендуется наблюдать за людьми на месте не менее 15 минут после вакцинации.