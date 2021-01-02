Лукашенко, Трамп, Навальный: отразятся ли события 2020 года на 2021?

В этом выпуске "Настоящее Время" анализирует события 2020 года и смотрит, как они отразятся на том, что будет происходить в следующем, 2021 году:
- Уйдет ли Лукашенко?
- Вернется ли Навальный в Россию?
- Покинет ли Трамп Белый дом после инаугурации Байдена?
- Станет ли вакцинация переломным моментом для пандемии?
Все подробности в новом выпуске!
Видео: ИТОГИ | 02.01.2021
Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать.
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