Вс, 3.01.2021
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Лукашенко, Трамп, Навальный: отразятся ли события 2020 года на 2021-м?

Дональд Трамп

ФОТО: Getty Images

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты. 

В этом выпуске "Настоящее Время" анализирует события 2020 года и смотрит, как они отразятся на том, что будет происходить в следующем, 2021 году: 

  • ​Уйдет ли Лукашенко?
  • Вернется ли Навальный в Россию?
  • Покинет ли Трамп Белый дом после инаугурации Байдена?
  • Станет ли вакцинация переломным моментом для пандемии?

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ИТОГИ | 02.01.2021

Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать. 

 

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