В Риге ищут пропавшего без вести Агриса. Возможно, он одет в больничную одежду
Государственная полиция разыскивает пропавшего без вести Агриса Зваргулиса 1979 года рождения.
Государственная полиция разыскивает пропавшего без вести Агриса Зваргулиса 1979 года рождения.
В пятницу, 1 января, примерно в 5:40 он вышел из больницы в Риге на ул. Хипократа, и его местонахождение до сих пор остается неизвестным.
Полиция сообщает приметы пропавшего: рост мужчины - примерно 160 см. Возможно, он одет в больничную одежду.
Полиция просит сообщать информацию о его местонахождении по телефонам 67085942 или 110.