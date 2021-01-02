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Эгил Левитс
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В Риге ищут пропавшего без вести Агриса. Возможно, он одет в больничную одежду

ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает пропавшего без вести Агриса Зваргулиса 1979 года рождения. 

В пятницу, 1 января, примерно в 5:40 он вышел из больницы в Риге на ул. Хипократа, и его местонахождение до сих пор остается неизвестным.

Полиция сообщает приметы пропавшего: рост мужчины - примерно 160 см. Возможно, он одет в больничную одежду.

Полиция просит сообщать информацию о его местонахождении по телефонам 67085942 или 110.

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