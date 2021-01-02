В Великобритании количество новых случаев заражения Covid-19 снова стало рекордным

Суббота - пятый день подряд, когда в Великобритании количество новых случаев коронавируса превышает показатель в 50 000.

Также сообщается о 445 смертях, связанных с пандемией коронавируса, в течение последних суток.

Общее количество людей, умерших в результате пандемии в Великобритании, сейчас составляет 74 570 человек.