В Великобритании количество новых случаев заражения Covid-19 снова стало рекордным
В Великобритании за последние сутки зафиксировали 57 725 новых случаев заболевания Covid-19 - это самый высокий ежедневный показатель с начала пандемии.
В Великобритании за последние сутки зафиксировали 57 725 новых случаев заболевания Covid-19 - это самый высокий ежедневный показатель с начала пандемии.
Суббота - пятый день подряд, когда в Великобритании количество новых случаев коронавируса превышает показатель в 50 000.
Также сообщается о 445 смертях, связанных с пандемией коронавируса, в течение последних суток.
Общее количество людей, умерших в результате пандемии в Великобритании, сейчас составляет 74 570 человек.
Между тем, Министерство здравоохранения сообщило, что с начала декабря 1 миллион британцев получили вакцину, разработанную Pfizer и BionTech.