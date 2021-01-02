Вс, 3.01.2021
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председатель Рижской думы Мартиньш Стакис
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В Великобритании количество новых случаев заражения Covid-19 снова стало рекордным

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Великобритании за последние сутки зафиксировали 57 725 новых случаев заболевания Covid-19 - это самый высокий ежедневный показатель с начала пандемии.

Суббота - пятый день подряд, когда в Великобритании количество новых случаев коронавируса превышает показатель в 50 000.

Также сообщается о 445 смертях, связанных с пандемией коронавируса, в течение последних суток.

Общее количество людей, умерших в результате пандемии в Великобритании, сейчас составляет 74 570 человек.

Между тем, Министерство здравоохранения сообщило, что с начала декабря 1 миллион британцев получили вакцину, разработанную Pfizer и BionTech.

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