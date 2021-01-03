УАЗ показал, как в наши дни должен выглядеть классический бусик

На дворе 2021 год и бусик УАЗ, известный на местном рынке как "буханка", готов шагнуть в 21-й век. Однако это только допущение, которое, впрочем, может оказаться правдой, так как за опубликованном на Facebook новогоднем обращении автозавода действительно может скрываться будущий УАЗ.

Полноприводную модель производят уже с 1958 года, однако за прошедшие десятилетия во внимание не принимали инновации, которые в итоге прошли мимо. Было осуществлено лишь расширение спектра модификаций.

ФОТО: UAZ.ru

Изображение, размещенное в официальных аккаунтах УАЗ в соцсетях, создал Андрей Давыдов, его подпись украшает и другие эскизы УАЗ. Как указывает Motor.ru, другая картинка УАЗа в интернете была опубликована осенью и получила относительно положительные отзывы.

Тогда люди работу Давыдова похвалили, так как в дизайне были сохранены классические формы и пропорции с двигателем под кабиной, дополненные агрессивно оформленными панелями кузова и увеличенной колесной базой. Это в будущем может пойти автомобилю на пользу, так как улучшит стабильность машины, сохранив при этом высокий клиренс и центр тяжести.

Насколько реально попадание такого автомобиля на конвейер УАЗ, остается открытым вопросом.