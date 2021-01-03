За сутки подтверждено 568 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек

Скончавшиеся пациенты входили в возрастные группы от 40 до 95 лет (один - в возрасте от 40 до 45 лет), один - от 50 до 55 лет, четверо - от 70 до 80 лет, четверо - от 80 до 90 лет, двое - от 90 до 95 лет).