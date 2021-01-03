Вс, 3.01.2021
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За сутки подтверждено 568 новых случаев Covid-19, скончались 12 человек
Госпитализированы 136 пациентов

Иллюстративное фото

ФОТО: CALLAGHAN O'HARE/REUTERS

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 568 новых случаев Covid-19, скончались 12 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Скончавшиеся пациенты входили в возрастные группы от 40 до 95 лет (один - в возрасте от 40 до 45 лет), один - от 50 до 55 лет, четверо - от 70 до 80 лет, четверо - от 80 до 90 лет, двое - от 90 до 95 лет).

За прошедшие сутки сделано 5896 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,6%.

За минувшие сутки в стационары доставлены 136 больных Covid-19, 71 человек выписан. 

Таким образом, в больницах Латвии лечение сейчас проходят 1180 пациентов с Covid-19. Из них 1114 человек находятся в среднетяжелом состоянии, а 66 - в тяжелом.

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За прошедшие сутки из больниц был выписан 71 пациент с Covid-19, всего с начала пандемии - 3608.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 заболели 42 497 человек, скончались 680 инфицированных.

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