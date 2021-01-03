Словам высших должностных лиц страны доверяет четверть жителей. Это рекордно много

В декабря 2020 года жителям Латвии был задан вопрос о том, насколько они доверяют высшим должностным лицам страны, когда те говорят о положении в стране, стабильности финансовой системы и других подобных темах.

Большинство или 66% жителей заявили, что словам должностных лиц не доверяют. При этом 45% опрошенных сказанному должностными лицами скорее не доверяют, а 21% - не доверяют совсем.

Доля жителей, не доверяющих словам высших должностных лиц страны, за год уменьшилась на четыре процентных пункта, достигнув самого низкого показателя недоверия за всю историю наблюдений.

К примеру, в 2009 году словам высших должностных лиц страны не доверяли 88% жителей Латвии.