Число госпитализированных с Covid-19 пациентов приближается к 1200
За минувшие сутки в стационары доставлены 136 больных Covid-19, 71 человек выписан.
За минувшие сутки в стационары доставлены 136 больных Covid-19, 71 человек выписан.
Таким образом, в больницах Латвии лечение сейчас проходят 1180 пациентов с Covid-19. Из них 1114 человек находятся в среднетяжелом состоянии, а 66 - в тяжелом.
За прошедшие сутки из больниц был выписан 71 пациент с Covid-19, всего с начала пандемии - 3608.
Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 568 новых случаев Covid-19, скончались 12 инфицированных.
Скончавшиеся пациенты входили в возрастные группы от 40 до 95 лет.
В субботу было проведено 5896 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,6%.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 заболели 42 497 человек, скончались 680 инфицированных.