Число госпитализированных с Covid-19 пациентов приближается к 1200

Таким образом, в больницах Латвии лечение сейчас проходят 1180 пациентов с Covid-19. Из них 1114 человек находятся в среднетяжелом состоянии, а 66 - в тяжелом.

За прошедшие сутки из больниц был выписан 71 пациент с Covid-19, всего с начала пандемии - 3608.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 568 новых случаев Covid-19, скончались 12 инфицированных.

Скончавшиеся пациенты входили в возрастные группы от 40 до 95 лет.

В субботу было проведено 5896 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,6%.