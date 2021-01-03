Видео ⟩ В Эстонии полиция жестко задержала наркоторговца: это вызвало возмущение в соцсетях

На видео, которое длится несколько секунд, запечатлено, как эстонские полицейские в гражданской одежде хватают со спины стоящего мужчину, который, по словам Тамбре, является наркодилером, и быстро валят его на землю. Дилера удерживают минимум двое мужчин. Что точно происходит, трудно понять, поскольку видео размыто, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Elu24.

Kuigi iga narkomüügiga tegelev inimene ilmselt teab, et ta peetakse ükspäev kinni siis koha, aja ja viisi valikul üllatame neid alati. 👍 #KRB pic.twitter.com/tBzMtl8Jgr — Urmet Tambre (@UrmetTambre) December 31, 2020

"Хотя каждый, кто занимается торговлей наркотиками, вероятно, знает, что однажды он будет задержан, мы всегда удивляем их выбором места, времени и способа", - так описал Тамбре работу криминального бюро.

Видео было опубликовано вечером 31 декабря, но оно вызвало неоднозначную реакцию. У Тамбре спросили, почему полиция пытает человека и оказывал ли сопротивление наркодилер стражам правопорядка. По мнению многих пользователей соцсети, полиция в данной ситуации применила чрезмерную силу.

В итоге Тамбре уточнил, что применение физической силы регулируется Законом об охране общественного порядка. На его основании полиция может применять силу в случаях, когда надо противостоять повышенной опасности или быстро устранить правонарушение.

"В своей работе мы оцениваем угрозу: наличие нелегального оружия, опасность для жизни самого человека, так и для окружающих, и так далее", - уточнил Тамбре.